Sant’Agata, si accende la festa: lo show dei fuochi del 3 – DIRETTA

La festa di Sant’Agata si accende con il tradizionale spettacolo pirotecnico della “sira o tri” in piazza Duomo a Catania. Musica e giochi di fuoco con la splendida cornice della folla dei devoti e lo sfondo della cattedrale. Il concerto con gli inni agatini sarà eseguito sotto la guida del coro lirico siciliano, dell’orchestra giovanile del Conservatorio Bellini e del coro di voci bianche “I fanciulli di Agata”. Anche questo appuntamento del ricco programma di festeggiamenti in onore della patrona etnea è seguito in live streaming sul nostro sito grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.