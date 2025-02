CATANIA – Intervenendo di sera a San Giovanni la Punta, dove alcuni cittadini hanno segnalato la caduta di un motociclista in via Fisichelli, i carabinieri hanno trovato un 28enne di origini straniere residente a Catania, per il quale è stato subito chiesto l’intervento dei medici; durante gli accertamenti però è stato scoperto che lo scooter era stato rubato lo scorso settembre in città. Il ragazzo non ha saputo dare alcuna spiegazione sul possesso del mezzo, che è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 28enne è stato denunciato.