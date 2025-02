Sabato nero per i parcheggiatori abusivi

CATANIA – Continua il pugno duro contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che ha permesso di sanzionarne sabato sera in via amministrativa dieci, tutti pregiudicati, nove catanesi e uno straniero, nei confronti dei quali, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa, si è proceduto anche alla denuncia per la violazione del Dacur, il provvedimento con il quale il questore di Catania ha loro vietato di stazionare proprio nei luoghi dove sono stati individuati dai poliziotti a esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatore abusivo. Nei confronti di tutti si è proceduto anche al sequestro delle somme illecitamente guadagnate nel corso della serata, per un ammontare di circa 174 euro.

Le pattuglie hanno adottato ed eseguito 5 ordini di allontanamento e divieto di stazionamento, così come previsto dall’ordinanza prefettizia sulle zone rosse, nei confronti di un 74enne, fermato in via Casello, mentre assumeva un atteggiamento insistentemente molesto nei confronti degli automobilisti in transito, ostacolando anche le manovre per il regolare parcheggio, nonché di un 43enne fermato in piazza Manganelli, di un 24enne straniero fermato in corso Sicilia, nonché di un 36enne e di 49enne fermati in via Dusmet, per la medesima motivazione.

Dai carabinieri sono stati fermati e sanzionati 3 parcheggiatori abusivi, un 29enne, un 35enne e un 28enne catanesi, poiché sorpresi ad esercitare l’attività illecita, tra l’altro con atteggiamenti insistentemente molesti nei confronti dei conducenti in cerca di uno stallo libero. Nel frangente, i militar hanno eseguito a loro carico l’ordine di allontanamento con divieto di stazionamento, rispettivamente dalle zone rosse denominate di piazza Bellini, Villa Bellini e piazza Duomo – piazza Università.