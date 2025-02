Rubano documenti nelle auto e chiedono soldi per riaverli

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Rosolini hanno arrestato un 36enne e due donne di 33 e 46 anni per estorsione, furto aggravato e ricettazione. I tre, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, hanno rubato oggetti, denaro e documenti dalle auto in sosta nel centro abitato, forzando una volta anche la vetrata esterna di un’attività commerciale e, in alcuni casi, chiedendo denaro ai proprietari per restituire i documenti rubati. In un’altra occasione, sono venuti in possesso di carte di credito e carte prepagate trovate nelle auto che hanno poi utilizzato per l’acquisto di beni. In seguito alle numerose denunce presentate e attraverso l’analisi dei diversi impianti di videosorveglianza, i tre sono stati arrestati. Il 36enne è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa, mentre le due donne a Piazza Lanza a Catania.