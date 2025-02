Ruba nella villetta, catanese tradito da impronta nell’infisso

ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha arrestato e posto ai domiciliari un 50enne catanese per il furto in una villetta nella frazione acese di Pennisi, compiuto il 30 ottobre 2024. Il bottino, quantificabile in circa 20 mila euro, comprendeva diversi oggetti di valore, fra cui un orologio Rolex e un prezioso braccialetto di brillanti. Dalla visione delle immagini registrate dalle videocamere installate nella zona, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto, individuando due persone travisate che, dopo avere tagliato parte della recinzione della villa e forzato la finestra di una stanza, si sono introdotti in casa. Successivamente, grazie alle indagini della polizia scientifica su un infisso, è stata rilevata un’impronta palmare corrispondente a quella del 50enne catanese, in passato già indagato per reati contro il patrimonio.