Ruba energia per 5 anni: danno da 8 mila euro

MESSINA – A Cesarò, nell’ambito dei servizi volti al contrasto delle illegalità diffuse, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 47enne del luogo, con precedenti penali, responsabile di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo effettuato nel podere di proprietà dell’indagato, i militari hanno notato dei fili penzolanti provenire dalla cavità di un contatore per cui hanno richiesto l’intervento del personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica. L’accurato accertamento ha permesso di scoprire un allaccio abusivo, creato ad hoc, tramite un bypass, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica, illecitamente prelevata per un periodo stimato in circa 5 anni, con un presumibile danno di oltre 8.000 euro. Per l’uomo è scattato l’arresto, convalidato dal giudice del tribunale di Catania.