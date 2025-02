Riposto, carenze igieniche nella mensa scolastica

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto, col supporto del Nas e del Nil di Catania, hanno effettuato un controllo in una mensa scolastica di una scuola statale del paese, contestando all’amministratore dell’azienda, un 72enne catanese, sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro. Il 72enne è stato anche denunciato per mancata sottoposizione alla sorveglianza sanitaria di 4 lavoratori.

Le violazioni rilevate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie dei locali dove venivano preparati i pasti per gli alunni, oltre alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp, un protocollo che serve a prevenire rischi come contaminazioni o conservazione impropria dei cibi. Sono stati trovati residui di utilizzo giornaliero non adeguatamente rimossi nelle aree di preparazione e conservazione degli alimenti, pulizia insufficiente delle superfici di lavoro e delle attrezzature, oltre a una gestione non ottimale della manutenzione di frigoriferi e congelatori.

Anche la formazione del personale sulle buone pratiche igieniche, come il lavaggio delle mani, la pulizia degli ambienti e la manipolazione sicura degli alimenti, insieme a una corretta gestione dei rifiuti, non aveva standard elevati di igiene e sicurezza. Le violazioni accertate, pur significative, non hanno portato alla sospensione dell’attività. I carabinieri del Nas hanno impartito prescrizioni al titolare, obbligandolo a ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni igieniche e ad adeguarsi alle normative.