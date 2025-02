Rimozione della cera: via Etnea riaperta al traffico

CATANIA – Sono bastati due giorni per il ripristino della viabilità nei tratti di via Etnea interessati dal percorso agatino, mentre si sta continuando a lavorare per poter riaprire al transito nella giornata di lunedì 10 febbraio via Caronda, tra via Monserrato e via XX Settembre. Il Control grip test – ovvero la misurazione del coefficiente di attrito effettuato in doppia prova a salire e scendere – effettuato stamattina da tecnici specializzati della direzione Politiche per l’Ambiente e di Gema Spa con la supervisione della polizia locale

ha infatti dato esito positivo in via Etnea, arteria cruciale della città. I test si sono svolti sotto lo sguardo attento dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce, in costante contatto con il sindaco Enrico Trantino, e del direttore di Gema Spa Fabrizio Patania.

Proseguono le operazioni di pulizia e lavaggio meccanizzato, che andranno avanti anche nelle prossime ore fino alla totale rimozione di cera da strade e marciapiedi. “Il test – ha commentato l’assessore Pesce – ancora più probante per noi perché effettuato dopo la pioggia di stanotte, ha dato esito positivo. Nelle strade che via via riapriremo sarà vietato l’accesso a cicli e

motocicli fino a nuova comunicazione, resta l’invito rivolto ai cittadini di prestare prudenza nel transito, anche nelle strade limitrofe al percorso agatino”.

“Il bilancio – ha proseguito – è positivo. Abbiamo seguito il percorso nei giorni 4 e 5 subito dopo il fercolo garantendo la pulizia nel giro esterno e l’avvio della rimozione della segatura e della cera nel giro interno. Parliamo di tempi record, circa 200 gli uomini al lavoro con tutti i mezzi a disposizione che hanno garantito la riapertura progressiva delle strade a meno di 48 ore dal rientro del fercolo di Sant’Agata in Cattedrale”.