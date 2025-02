Rapisarda saluta, Castellini lo segue

Rapisarda va via, Castellini lo segue. Il Catania cede. Il primo a salutare nell’ultima giornata del mercato di gennaio è Francesco Rapisarda. La società rossazzurra ha raggiunto nel pomeriggio l’intesa con il giocatore per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. Il laterale destro passa al Latina.

Catanese di nascita, 32 anni, fuori lista da inizio campionato dopo aver giocato in Coppa Italia contro la Carrarese, Rapisarda era giunto in maglia etnea dalla Triestina nella prima annata della gestione Pelligra collezionando 33 presenze, 6 gol e 7 assist. Nella stagione seguente, in C, ha totalizzato 16 presenze e una rete.

In partenza anche Alessio Castellini. Il difensore bresciano 21enne è in procinto di trasferirsi al Pisa, secondo in classifica in B. Nel caso di Castellini, alla terza stagione in rossazzurro (110 presenze, 7 reti) e capitano sino a qualche settimana fa prima di perdere la fascia a beneficio di De Rose, si tratta di un’operazione a titolo oneroso (prestito con diritto di riscatto) e nella quale il club etneo ha dato priorità all’aspetto economico, abbassando anche il monte ingaggi ma scegliendo di rinunciare a un prospetto che aveva firmato un contratto sino al 2028 e sul quale si poteva puntare a lunga scadenza.

Il Catania, però, non può limitarsi a cedere. Toscano ha chiesto espressamente un rinforzo in attacco e la dirigenza rossazzurra, presente a Milano con l’ad Grella e il ds Pavone, sta lavorando per cercare una soluzione. Sfumato l’avellinese Redan, girato dagli irpini al Beerschot (massima serie belga), si era pensato al 32enne Torregrossa della Salernitana, ma il centravanti di origini nissene va alla Carrarese.

Per quel che riguarda le altre formazioni siciliane impegnate in C, il Trapani, ceduto l’attaccante Kanoute al Perugia, ha risolto il contratto con il difensore Gelli e ingaggiato in prestito dall’Ascoli il portiere Barosi. Il presidente Antonini, intanto, attacca Lescano, ceduto all’Avellino e autore di una doppietta contro la Turris: “Ma con che faccia si raccontano le bugie. Sei andato via come volevi da Novembre perché hai detto che volevi andare in serie B – scrive il presidente granata – mi chiami alle 01.00 dopo la partita con Rimini pregandomi di andare via e ora dici che sei sorpreso, che noi volevamo cederti. Mi hai fatto onestamente tenerezza. Spero per l’Avellino che tra 3/4 domeniche non gli farai quello che hai fatto qua o a Trieste. Ma dubito che succederà il contrario”.

Il Messina ha prolungato il contratto con il terzino Lia sino al 2027 e restituito all’Ascoli l’esterno d’attacco Re.