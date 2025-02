RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno denunciato per ricettazione un 42enne albanese beccato alla guida di una bici elettrica rubata. Nel corso di controlli nelle frazioni di Marina di Ragusa, Casuzze e Punta Secca, i militari lo hanno fermato in corso Oceano Indiano in sella a una bici con pedalata assistita molto simile a una di quelle delle quali era stato denunciato il furto il giorno prima nella residenza estiva di un ragusano. Il 42enne ha dichiarato di averla acquistata, assieme a un’altra, per circa 100 euro, prezzo inverosimile anche per una bici usata. Successivamente i militari hanno recuperato anche la seconda bici. La persona che aveva subito il furto ha riconosciuto le sue bici.