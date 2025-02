Raffica di proiettili tra i palazzi del rione popolare

SIRACUSA – Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, nella zona di via Cassia, in largo Luciano Russo, nel quartiere della Mazzarrona, alla periferia Nord di Siracusa. A impugnare l’arma un 57enne che ha ferito un 42enne, pare, vicino di casa nel rione popolare, portato d’urgenza all’ospedale Umberto I ma non in pericolo di vita. Entrambi avrebbero precedenti penali. Il movente potrebbe essere legato a dissapori tra vicini, ma ancora è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti arrivati sul posto. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi all’ingresso di un edificio. Il presunto autore degli spari è stato fermato non molto distante dal luogo dell’agguato, in possesso di una pistola. Le forze dell’ordine che hanno eseguito i primi rilievi hanno raccolto alcune testimonianze e analizzato le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona. I proiettili hanno raggiunto anche alcuni balconi.