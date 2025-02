“Qua c’è un virus”, a Siracusa bufera su frase omofoba del consigliere

SIRACUSA – “Lei è per caso… lo sa che qua c’è un virus… attenzione, occhio che capita… trasi bonu e nesci i nautra manera… Entri bene (ed esci in un altro modo), qua sono attrezzati con rossetti, orecchini, tutto su misura”. Queste le parole pronunciate dal consigliere comunale Franco Zappalà in consiglio comunale mentre si discuteva dell’approvazione del regolamento relativo alle celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili. Poi il consigliere comunale ha spiegato di aver fatto una battuta. “Non è che non si può scherzare, si smorza la tensione di un consiglio che mi pare poco animato e io ancora non ho fatto abbastanza”, ha detto Zappalà.

“Qualcuno spieghi a Zappalà che l’omosessualità non è un virus e sarebbe giusto dimettersi”, ha replicato il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini. “Mi sento di dire al consigliere, candidato nella lista di Garozzo che da sindaco ha sostenuto la comunità Lgbt, che la sua battuta infelice esposta in consiglio comunale è di una bassezza infinita e insulta non solo la comunità ma anche gli altri consiglieri. Al suo posto, oltre a chiedere immediatamente scusa, mi dimetterei”, ha concluso Caravini.

Alessandro Bottaro e Angelo Tarantello, presidenti dell’associazione Stonewall Glbt Siracusa e Agedo sezione di Siracusa, ricordano: “L’omosessualità è una variante naturale del comportamento sessuale, non una devianza o una malattia contagiosa come sembra voler fare intendere nel suo discorso ‘politico’ peraltro pieno di ammiccamenti e battutine che neanche nei peggiori bar di Caracas”.