Precipita elicottero, muore il signor Gran Biscotto

PARMA – Lorenzo Rovagnati, 41enne erede del gruppo famoso per il prosciutto Gran Biscotto, è morto a bordo di un elicottero precipitato ieri sera a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Altre due persone, probabilmente i piloti, sono rimaste vittime dello schianto avvenuto nella tenuta del castello di Castelguelfo, che è di proprietà della famiglia degli industriali dei salumi. La Procura di Parma coordina le indagini per ricostruire le cause dell’incidente che potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia.