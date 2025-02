Faro Biscari liberato da strutture abusive

CATANIA – Blitz della polizia di Catania nella zona del faro Biscari per verificare licenze e autorizzazioni dei venditori ambulanti e dei relativi mezzi parcheggiati. Gli agenti hanno trovato quattro gazebo, installati in modo abusivo vicino a food track destinati alla vendita di panini e bevande. Non solo, nel piazzale c’erano boiler per l’acqua e altre strutture in ferro, alcune danneggiate e, quindi, pericolose, piazzate abusivamente in un’area demaniale frequentata da pedoni e ciclisti.

Per liberare l’area dalle installazioni abusive, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei tecnici comunali con operai specializzati per la rimozione delle strutture in ferro, in parte sequestrate e in parte rimosse da chi che le aveva collocate senza autorizzazione. Accertamenti anche sui mezzi presenti nel piazzale. Un camioncino per la vendita di gelati e due food track sono risultati privi della copertura assicurativa e della revisione e, pertanto, sono stati sequestrati. I proprietari sono stati tutti multati per 5 mila euro.