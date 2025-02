Parte uno sparo: scovate armi a Zafferana

CATANIA – Un 38enne è stato arrestato da carabinieri di Zafferana Etnea per detenzione illegale di armi da fuoco. Durante una perquisizione nella sua villetta di campagna, scattata dopo che militari hanno sentito esplodere un colpo di arma da fuoco, grazie al fiuto dei cani King e Loki sono stati trovati un fucile automatico calibro 12 con matricola abrasa a cinque colpi, quattro dei quali ancora nel serbatoio, due carabine ad aria compressa, 24 cartucce calibro 12 a pallini e una cartuccia calibro 12 a palla unica, nonché una scatola di piombini calibro 4,5 per carabine. Il 38enne, che non era in possesso del porto d’armi, è stato arrestato, mentre le armi e le munizioni sequestrate saranno inviate al Ris di Messina per le necessarie indagini di laboratorio.