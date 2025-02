Papa in condizioni critiche, preghiere in tutte le chiese

“La notte è trascorsa tranquilla, il papa ha riposato”. Il bollettino positivo della sala stampa vaticana non attenua le preoccupazioni per la salute di Francesco. I medici del Gemelli di Roma hanno fatto sapere che il pontefice ha avuto una prolungata crisi respiratoria di tipo asmatico, che ha richiesto l’applicazione di ossigeno ad alti flussi. Le analisi del sangue hanno anche evidenziato una piastrinopenia associata a un’anemia, che ha richiesto una trasfusione.

Le condizioni di Bergoglio continuano a essere critiche e la prognosi è riservata. Per Francesco maratone di preghiere in tutte le chiese del mondo. Oggi l’Angelus del papa sarà diffuso solo in forma scritta.