Il papa è stato ricoverato al Gemelli di Roma per la bronchite e problemi di respirazione. Non si esclude che rimanga in ospedale per cinque giorni. L’udienza giubilare di domani è stata quindi annullata. Al Gemelli è cominciato un andirivieni di auto targate Scv. Il dispositivo di sicurezza all’interno dell’ospedale è molto leggero, con alcuni gendarmi che stazionano nei vari piani e naturalmente il cordone di sicurezza attorno alla stanza tutta bianca di Francesco.