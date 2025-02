Palermo: cantante neomelodico nullatenente con Rolex e gioielli

PALERMO – La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 220 mila euro a un noto cantante neomelodico palermitano, risultato sconosciuto al fisco e appartenente a una famiglia che percepiva il reddito di cittadinanza. I militari hanno ricostruito i redditi conseguiti dall’artista tra il 2016 e il 2022. Il cantante, che nel corso degli anni era stato destinatario del divieto di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi e al quale in diverse occasioni era stato proibito di esibirsi dal vivo, pubblicizzava attraverso i suoi profili social centinaia di concerti e feste private con le sue performance, pur non avendo mai aperto una partita Iva. Era inoltre molto attivo su siti e app di settore dove caricava album e video musicali.

Proprio i profili social sono stati utili alle Fiamme gialle per la ricostruzione dei compensi percepiti quantificati in quasi 850 mila euro in 6 anni di attività. Inoltre, negli anni 2018, 2019 e 2021, nonostante l’entità del giro di affari realizzato, l’artista si sarebbe reso responsabile di omessa dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato.

Infine, collateralmente alle attività fiscali, i finanzieri hanno approfondito la posizione del nucleo familiare del cantante, constatando che il padre aveva percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022 beneficiando di sussidi per quasi 40 mila euro. Nella domanda di accesso al Rdc, il figlio era stato indicato come disoccupato. Anche per lui è stato disposto il sequestro per equivalente dei sussidi illecitamente percepiti. Nel corso delle perquisizioni, eseguite tra le province di Palermo e Napoli, sono stati sequestrati Rolex, preziosi e denaro contante.