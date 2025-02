Nuovi cantieri: A19 di male in peggio

PALERMO – Nuovi disagi in vista per gli automobilisti sull’autostrada Palermo-Catania. Oltre ai lavori nel viadotto tra Casteldaccia e Altavilla Milicia su entrambe le carreggiate, e i lavori nella galleria paramassi tra Trabia e Termini Imerese, da lunedì aprono altri cantieri. Lungo la carreggiata in direzione prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagheria e Villabate. Pertanto fra il 3 febbraio e il 15 aprile si prevedono rallentamenti a causa dei restringimenti. E’ previsto limite massimo di velocità di 60 chilometri orari, con divieto di sorpasso. Per questi lavori l’investimento complessivo è di circa 4,6 milioni di euro.