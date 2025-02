Non ce l’ha fatta l’operaio precipitato dalla gru

SIRACUSA – Non ce l’ha fatta il 26enne rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, martedì scorso, in via Piave, a Siracusa. L’operaio, originario di Vibo Valentia, si trovava sul cestello di una gru per sostituire un corpo illuminante, quando un furgone ha urtato il braccio facendolo precipitare. Trasportato all’ospedale Umberto I in codice rosso, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è rimasto in prognosi riservata per tre giorni. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Secondo alcuni testimoni il conducente del furgone, un 34enne, stava usando il cellulare mentre era alla guida. Ipotesi al vaglio degli investigatori.