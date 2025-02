COMISO (RAGUSA) – Il cadavere mummificato di un’anziana è stato trovato oggi poco dopo le 14 in una casa di Comiso. Viveva con il figlio, un infermiere in servizio nell’ospedale del paese. Il cadavere è stato scoperto dalla polizia. Secondo le persone che la conoscevano la donna era ospite in una struttura di assistenza per anziani.