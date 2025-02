MISTERBIANCO (CATANIA) – Riapre al pubblico l’antica chiesa Madre di Campanarazzu, a Misterbianco. “Per me motivo di grande orgoglio – commenta Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle. È la conferma di un impegno politico che ho preso con tutti i cittadini misterbianchesi già a partire dal 2022 quando, grazie ad un mio emendamento alla finanziaria regionale, ho ottenuto la creazione di un apposito capitolo di bilancio che per due anni è stato rifinanziato e che ha permesso di migliorare la fruizione del sito”. La riapertura al pubblico della chiesa sepolta dalla colata etnea del 1669 è in programma venerdì 21 febbraio alle 10.