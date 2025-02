Messina, la situazione si complica

Doveva essere la giornata delle spiegazioni. Quelle che la proprietà di AAD Invest voleva e deve dare a una città intera dopo il mancato pagamento degli oneri a Inps e Fisco e che costeranno al Messina una penalizzazione tra i due e i sei punti in classifica. Quelle spiegazioni, però, non sono arrivate perché la prevista conferenza stampa del presidente Stefano Alaimo è stata annullata per un attacco febbrile dello stesso referente della società che ha acquisito l’80% delle quote dell’Acr. L’unica spiegazione è quella che la AAD Invest ha dato attraverso una nota sul proprio sito addebitando il problema del mancato pagamento con un blocco dei conti corrente per il caso Deinze in Belgio. Una motivazione che non ha convinto.

La conferenza stampa della squadra di ieri, quindi, è l’ultimo capitolo di un libro che tutto l’ambiente ha timore a sfogliare. Anzi, il penultimo. Perché stamattina, la situazione non è certo migliorata, piuttosto si è fatta ancora più delicata. A lanciare un autentico appello sono stati due dirigenti dell’Acr Messina, il consulente Francesco La Fauci e l’addetto stampa Davide Gambale, che attraverso i social hanno lanciato l’hashtag #salviamolabiancoscudata allegando una distinta che certifica l’avvenuto versamento di una donazione al club per il pagamento dei contributi nella speranza di limitare il danno della penalizzazione. Senza una voce della proprietà, e senza atti concreti, ha tutte le sembianze di un disperato tentativo in extremis.