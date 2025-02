Maria Luisa Ventura nuovo direttore del Centro regionale sangue

Il Centro regionale sangue siciliano ha un nuovo direttore: è la palermitana Maria Luisa Ventura. Dirigente biologo dal 1993 all’ospedale Cervello di Palermo, era stata distaccata nel 2014 proprio al Centro regionale sangue. Negli anni ha maturato una grande esperienza nella autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali e nelle unità di raccolta delle associazioni di volontariato che nella nostra regione assicurano oltre l’80% delle unità di sangue per gli ospedali.

Ha coordinato l’attività delle verifiche ispettive essendo ella stessa una valutatrice nazionale dei servizi trasfusionali (33 in tutta la regione). Esperta dei sistemi di gestione della qualità non solo nel settore del sangue, è competente per tutte le verifiche di accreditamento che interesseranno nei prossimi mesi tutti i reparti clinici e laboratoristici del sistema sanitario regionale. L’incarico le è stato conferito dal dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute, Giacomo Scalzo (nella foto con la Ventura).