Mannaie e coltelli: cavalla salvata da macellazione

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato per maltrattamento di animali un 67enne e ha sequestrato una cavalla, che è stata affidata alle cure di un’associazione che la impiegherà per attività ludico ricreative con bambini e ragazzi. Gli agenti della squadra a cavallo, durante un controllo in via Palermo, dove era stato segnalato un forte odore di letame proveniente da un palazzo, rintracciato il proprietario, hanno scoperto un fatiscente box abusivo adibito a stalla, priva di acqua e luce, dove c’era una cavalla tenuta in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie.



L’animale, privo di microchip, era molto sporco e maleodorante, non aveva cibo e acqua a disposizione e il box non aveva alcuna apertura per l’areazione degli ambienti. Dopo aver anche accertato che il proprietario non aveva alcuna autorizzazione per la sua detenzione, sono scattate multe per circa 4.000 euro. I poliziotti, durante l’ispezione dei locali adibiti a stalla, hanno trovato ganci in acciaio, mannaie e altri coltelli sporchi di sangue utilizzati per la macellazione clandestina di animali. Tutti elementi che fanno presumere che l’animale fosse pronto per la macellazione.