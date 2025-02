CATANIA – I controlli all’ingresso della base militare di Sigonella sono scattati per la presenza nelle vicinanze di un’auto sospetta. Lo scenario che nella vettura ci potesse essere un ordigno si è rivelato non reale dopo l’intervento dei carabinieri presenti nella base e degli artificieri della marina militare statunitense. Altri controlli sono stati eseguiti in tutto il perimetro della base che è sotto il comando dell’aviazione militare italiana.