Mentre era in corso a Monaco di Baviera una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi, una macchina ha investito la folla, uccidendo una donna e ferendo almeno 20 persone. Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia. Ancora non è chiaro se si tratti di un atto volontario o di un incidente (si ipotizza che la persona al volante abbia scambiato l’acceleratore col freno per errore). Tra i feriti, alcuni dei quali gravi, ci sarebbero anche dei bambini.