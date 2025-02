Lascia i domiciliari e va al mare con telo e sandali

CATANIA – Una passeggiata in riva al mare, un telo da spiaggia e un paio di sandali. Peccato che quella giornata di sole avrebbe dovuto trascorrerla tra le mura di casa il 74enne arrestato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari, sorpreso a San Giovanni Li Cuti. Notato e riconosciuto dai militari mentre passeggiava sul litorale è stato avvicinato e identificato. Nel contempo i carabinieri hanno appurato che l’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari, con l’unica autorizzazione a uscire esclusivamente per fare la spesa.

Alla richiesta di chiarimenti, l’anziano ha candidamente dichiarato di essere uscito per acquistare qualcosa da mangiare. Tuttavia, l’ispezione della borsa che portava con sé ha smentito la sua versione, visto che non conteneva alimenti, ma solo un telo mare e un paio di sandali, accessori più adatti a una giornata di relax. Non essendo un episodio isolato, perché in altre occasioni l’uomo si era allontanato da casa senza motivo, per lui sono stati nuovamente disposti i domiciliari, questa volta, però, con controllo tramite braccialetto elettronico.