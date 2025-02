“Fino all’espulsione di Frisenna è stata una partita equilibrata, con molto tatticismo. Poi è cambiato tutto”. Mimmo Toscano commenta così a Diretta Stadio su Telecolor la terza sconfitta del Catania nel girone di ritorno, contro il Cerignola, puntando il dito anche contro l’arbitro: “Ha fatto due errori: l’espulsione di Frisenna e la mancata ammonizione di Salvemini su una trattenuta. Fino al 37′ del primo tempo la squadra è stata compatta, Inglese ha fatto un gran lavoro, così come Corallo entrato per Dalmonte”.

“La società mi è vicina, ci confrontiamo spesso. Sappiamo che davanti siamo pochi e dobbiamo intervenire sul mercato. In più le assenze si fanno sentire – ha aggiunto Toscano -. L’ennesimo gol su calcio piazzato subito, con la marcatura persa su respinta del portiere ci fa capire che ci sono errori individuali dove si può fare di più. Abbiamo perso dei calciatori, siamo troppo limitati nell’organico, soprattutto in avanti. Corallo? Ha qualità e si sta sacrificando molto. Ma servono innesti”.

Sulle scelte di formazione, con i nuovi Frisenna e Dalmonte in campo dal 1′ minuto, ha spiegato: “Sono state dettate dalle assenze, Dalmonte doveva sostituire Montalto, la febbre di De Rose mi ha fatto optare per Frisenna”. Sulla contestazione dei tifosi rossazzurri a fine gara ha concluso: “Ora più che mai dobbiamo restare uniti. Il dissenso è normale, ci sta, lo accettiamo. Noi da parte nostra dobbiamo fare di tutto per cambiare la contestazione in applausi. E comunque ringraziamo i tifosi per esserci stati anche oggi”.