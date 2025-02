Ladri minacciosi alla Plaia: arrestati

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato tre uomini per una tentata rapina alla Plaia nel luglio scorso. Si tratta di Salvatore Maugeri, 28 anni, Pietro Molino, 45, e Salvatore Venuto, 27. Erano stati notati mentre erano intenti a cercare di rubare una Fiat 500 X nel parcheggio di un lido. La macchina apparteneva a un cliente. Uno dei malviventi armeggiava e gli altri due facevano da palo: l’azione di disturbo di un dipendente dello stabilimento avrebbe indotto i tre a minacciarlo di morte e ad allontanarsi senza portare a termine il colpo.

Il ladri sono scappati su scooter con targa coperta da buste di plastica, quindi sono tornati per intimidire il titolare e i dipendenti in modo da spingerli a non sporgere denuncia, colpendo l’uomo che li aveva “disturbati” e minacciando la moglie del proprietario. Le immagini del sistema di videosorveglianza ha permesso di individuare i tre, che peraltro hanno agito a volto scoperto.