MESSINA – La polizia di Messina ha arrestato una 33enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto al 112 di una donna che lamentava di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia che minacciava di darle fuoco. La 33enne è stata bloccata dopo aver reagito con violenza anche verso i poliziotti. La madre ha raccontato di continue vessazioni morali e fisiche subìte dalla figlia nel corso degli anni.