ISPICA (RAGUSA) – I carabinieri di Modica hanno arrestato un pregiudicato 35enne di Ispica, residente nel centro storico della città. I militari hanno posto la loro attenzione nel quartiere Cartidduni, il più antico di Ispica. Hanno effettuato un controllo in un vecchio rudere abbandonato in uso al 35enne, distante venti metri da casa sua, chiuso con un lucchetto. Nel casolare hanno trovato un borsone contenente 850 grammi di hashish, 30 di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Tutta la droga, suddivisa in più di 100 dosi, è stata sequestrata. Il 35enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.