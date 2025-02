Insetti ‘striscianti’, cicche e sporcizia: chiuso il bar-ristorante catanese

CATANIA – Un altro ristorante catanese, stavolta all’interno di un centro commerciale della provincia etnea. I controlli dei carabinieri del Nas hanno smascherato l’ennesimo locale con alimenti in cattivo stato di conservazione. La situazione all’interno del bar/ristorante era inquietante: nel laboratorio erano presenti insetti striscianti vivi, cicche di sigarette e sporco sul pavimento e sulle pareti. Inoltre alcuni prodotti erano stati arbitrariamente sottoposti a processo di congelamento e lasciati a diretto contatto con il ghiaccio che si era formato all’interno dei congelatori, peraltro mescolati tutti insieme e in assenza di idonei involucri di copertura. L’attività è stata sospesa e 100 kg di alimenti sono stati sequestrati per poi essere distrutti.