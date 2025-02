In fila per shampoo e taglio, ma è tutto abusivo

ACIREALE – I carabinieri di Guardia Mangano, assieme al personale della polizia locale di Acireale, hanno effettuato alcuni controlli in due attività di acconciature, una per uomini e una per donne, rivelatesi entrambe completamente abusive. In un garage situato all’interno di un condominio nella frazione acese di San Giovanni Bosco, da qualche giorno, vi era un viavai anomalo di uomini di diverse età, anche di bambini assieme agli adulti.

All’interno del garage era stato ricavato un vero e proprio parrucchiere per uomo, gestito da un ragazzo di 21 anni. Al momento dell’accertamento l’esercizio era in piena attività, con un cliente seduto per lo shampoo e altri due pronti per il taglio. Tuttavia, al Comune di Acireale non era mai stata richiesta alcuna autorizzazione per poter esercitare quell’attività che, dunque, era illecita e, per tale motivo, è stata chiusa e il titolare sanzionato amministrativamente.

Un’ispezione congiunta è stata poi condotta anche nei confronti di un altro locale adibito a parrucchiere, questa volta per donne, situato nella frazione di Santa Maria Ammalati. Anche qui i carabinieri hanno accertato come una 65enne del posto avesse trasformato un garage in un locale commerciale, con più postazioni, e anche in questo caso l’attività era priva di autorizzazioni e, pertanto, è stata chiusa. Nei confronti dei due contravventori sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per più di 8.000 euro.