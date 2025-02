“In attacco potevamo fare di più”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, in vista della partita con il Cerignola, in programma domenica alle 15.

MERCATO. “E’ evidente che potevamo fare qualcosa in più, soprattutto in avanti. Ci siamo trovati in difficoltà per situazioni di vario genere come il mercato frenato dalle uscite, la mancata volontà di alcuni giocatori di venire a Catania o la volontà di società di tenere alcuni giocatori con i quali avevamo preso accordi. Negli altri reparti sono arrivati elementi che ci possono dare una mano. Non è arrivato ciò che speravamo, dobbiamo fare di necessità virtù. Per le entrate c’era anche da considerare la lista. Ci riuniremo stasera prima di fare le scelte: vanno verificate le condizioni di Sturaro prima di prendere alcune decisioni. In difesa perdiamo Castellini, ma abbiamo ingaggiato due giocatori e sta per tornare Di Gennaro. In mezzo avremo un uomo in più quando tornerà Sturaro. E anche in avanti, quando torneranno Stoppa, Dalmonte e Montalto, numericamente saremo a posto. Ci siamo indeboliti? E’ da vedere. In questo momento una punta in più sarebbe servita, ma come ho detto ci sono state difficoltà. Avevamo l’accordo per Finotto, ad esempio, ma la sua società ha deciso di cedere un altro attaccante. Non abbiamo più fuori lista a parte Monaco ed è un aspetto senza dubbio positivo”.

CASTELLINI. “Faccio un grosso in bocca al lupo ad Alessio, se lo merita. Mi ha fatto piacere la telefonata ricevuta quando è andato via. Voleva giocarsi questa opportunità importante. In questi casi trattenere un professionista serio come lui è difficile”.

DE PAOLI. “Giocatore dinamico, tecnico, gli piace legare il gioco e attaccare gli spazi. Simile a Dalmonte. Domenica in campo? Vedremo”.

PASSO INDIETRO. “Non l’ho fatto questa estate, non lo faccio ora. Sono uno che non molla neppure davanti a un terremoto del decimo grado. A che serve incazzarsi? Ho sentito tanti commenti dopo che mi sono detto aziendalista. Per me significa lavorare per tenere unite tutte le componenti”.

INDISPONIBILI. “Dobbiamo stringere i denti per una quindicina di giorni e recuperare gli indisponibili. Tra squalifiche e infortuni abbiamo 9-10 elementi fuori. Sinora non ho mai potuto dire in conferenza stampa di avere tutti a disposizione. Allegretto è pronto per giocare”.

PREPARAZIONE. “Non c’è un problema di questo tipo. Quando però devi fare scelte obbligate e al limite ti esponi a rischi”.

MONOPOLI. “Non è un crocevia, ma è una partita importante. Ho domandato ai ragazzi se avessero visto come ha giocato ieri sera la Fiorentina contro l’Inter vincendo in una situazione di totale emergenza. Alla mia squadra chiedo di fare la stessa cosa”.

