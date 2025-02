Attacco hacker filorussi al sito del comune di Catania

Anche il sito del Comune di Catania ha subito oggi, intorno alle 6, l’attacco Cybersecurity da parte di hacker di tipo DDoS riconducibili al threat actor NoName057. La campagna degli hacker filorussi, che va avanti da 9 giorni, stamattina ha preso di mira siti italiani della pubblica amministrazione locale. Il Comune etneo si è subito adoperato per ristabilire tutti i servizi digitali interni per i cittadini in modo da consentire a tutte le direzioni di operare, così come il sito istituzionale che poco prima di mezzogiorno è stato ripristinato.

I tecnici interni del Comune hanno eseguito le direttive dell’Agenzia cybersecurity nazionale per risolvere il problema, d’intesa con la polizia postale di Catania, proteggendo le reti informatiche, il sito internet e i servizi digitali che gradualmente sono stati tutti ripristinati. Sotto attacco oggi anche i siti delle province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Enna, del Comune di Catania e della Regione Puglia.