Il ranch catanese era immondo: denunciato

CALATABIANO (CATANIA) – I poliziotti della squadra a cavallo di Catania hanno trovato un terreno a Calatabiano che era stato adibito impropriamente alla custodia di animali. C’erano sei cavalli tenuti all’aperto e senza alcun riparo, in pessime condizioni igienico-sanitarie, tra fango, liquami ed escrementi. Cosa ancora più grave, non avevano a disposizione acqua e cibo, tanto da essere ritenuti dai veterinari malnutriti e in scarse condizioni di salute.

La struttura è risultata del tutto priva di autorizzazione. Il gestore, un 41enne di Giardini Naxos, è stato denunciato per maltrattamento di animali; i poliziotti gli hanno intimato di ripristinare le condizioni di salubrità degli ambienti e di acquistare subito del cibo, che poi è stato distribuito ai cavalli. Sono quindi scattate sanzioni per oltre 5 mila euro.