“Il Papa non ha dolori, l’umore è buono”

ROMA – La notte è trascorsa bene, Papa Francesco stamattina “si è svegliato e sta proseguendo le terapie, l’umore è buono, si nutre normalmente”, si apprende da fonti vaticane. Adesso il Papa, ricoverato da due settimane al Gemelli di Roma, non ha dolori, mentre la “sofferenza” della quale si è parlato sabato scorso, era legata alla giornata pesante che Papa Francesco aveva vissuto a causa delle crisi respiratorie.

Stasera alle 21 si terrà un rosario in piazza San Pietro. Sarà guidato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. “E’ un modo di manifestare la vicinanza della Chiesa al Papa e ai malati”, ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

L’iniziativa del rosario a piazza San Pietro ci sarà tutti i giorni, come una vera e propria maratona di preghiera. “Da questa sera – riferisce una nota del Vaticano – i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della curia romana e la diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin”.