Il bar etneo è un disastro: tutto sequestrato

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Nel laboratorio di un bar-pasticceria del centro di Linguaglossa i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 20 kg di alimenti privi di qualsiasi certificazione di provenienza, multando per 2.500 euro il titolare. Tra i prodotti sia dolciumi sia insaccati: zeppole di riso, panzerotti dolci misti, cornetti surgelati, brioche fresche, pangrattato, salumi, prodotti caseari, olio, mele e altri generi alimentari. Tutti erano stati conservati senza rispettare le norme sanitarie, in locali non adeguatamente areati. I militari hanno inoltre riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie.