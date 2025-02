Agata, c’è il pontificale: DIRETTA. Fuochi al Fortino e rientro: I VIDEO

Oggi è il giorno di Sant’Agata, quello del giro interno. Di mattina al duomo la messa del pontificale con il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, di pomeriggio dalle 17 l’uscita della patrona per il percorso che domani la porterà al rientro definitivo e alla conclusione delle celebrazioni 2025. Stamattina il giro esterno si è concluso stamattina alle 6. Dopo la pioggia serale e qualche apprensione per il maltempo, la processione del fercolo durante la notte ha marciato senza inconvenienti accompagnata dal solito fiume di devoti, passando come di consueto al Fortino per i fuochi e arrivando poi agli archi della marina. Quindi il passaggio da Porta Uzeda e l’arrivo a piazza Duomo per il rientro in cattedrale.

Tutte le fasi della festa vengono seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette streaming di Antenna Sicilia e Telecolor: si comincia stamattina alle 9.45.