“Gli chiedevamo solo un po’ di tolleranza e lui si è accasciato”

“Nessuna aggressione al vigile. Chiedevamo solo civilmente un po’ di tolleranza e lui si è accasciato”. La negoziante catanese era lì, in via Gabriele D’Annunzio, quando l’agente municipale è stato colto da un infarto. Anche lei gli stava chiedendo spiegazioni su quella che ai microfoni di Antenna Sicilia e Telecolor definisce “una guerra portata avanti da una settimana a questa zona da parte dei vigili urbani. I commercianti si lamentano per la scarsa tolleranza sulla sosta brevissima. Eravamo 3-4 e senza animi agitati: gli stavamo parlando e lui si è sentito male”. La signora sottolinea l’importanza della presenza di un medico nei paraggi: “L’intervento immediato è stata la salvezza del vigile”.