Fucile e munizioni tra uova e galline

BUTERA (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Butera, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 76 anni, per detenzione illegale di armi alterate e munizioni. L’attività è scaturita a seguito di una perquisizione eseguita in un terreno di sua proprietà, situato in contrada Fontana.

I militari, nel corso dell’ispezione, hanno trovato, all’interno di un pollaio, un tubo di plastica contenente un fucile a canne mozze, risultato provento di un furto avvenuto nel Nord Italia e 63 cartucce calibro 12, in ottimo stato di conservazione. L’arma e il munizionamento, perfettamente funzionanti, sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.