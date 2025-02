Forte scossa di terremoto al largo del Messinese

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata rilevata alle ore 16.19 al largo della costa messinese. L’evento è stato piuttosto significativo tanto che è stato avvertito anche a Catania, Palermo, Reggio Calabria e in altre località della Sicilia. Secondo i dati forniti dall’Ingv, il sisma ha interessato l’area messinese con epicentro a 11 chilometri al largo di Capo d’Orlando, a una profondità di 17 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni, ma verifiche sono in corso. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della provincia di Messina e alle isole Eolie, soprattutto ad Alicudi e Filicudi, dove le persone sono uscite per strada. Altre tre scosse, di magnitudo 2.7, 2.5 e 2.9, sono state rilevate in zona tra le 16.40 e le 16.48.