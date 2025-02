Fiamme in casa nell’Agrigentino: un morto

CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento su due piani a Caltabellotta, nella via dei Cappuccini, in pieno centro, dove vive una coppia di coniugi. Nel rogo è morto un 47enne, figlio della coppia. Il padre non era in casa, mentre l’anziana madre è rimasta ustionata. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza. Il vento ha impedito all’elicottero del 118 di atterrare e la donna è stata trasportata per ora all’ospedale di Sciacca.