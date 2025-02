Fermato in tangenziale, ma il controllo gli va male

CATANIA – È stato trovato con 100 grammi di marijuana nascosti in auto durante un controllo della polizia. L’uomo, un catanese di 47 anni, è stato fermato dagli agenti della stradale lungo la tangenziale di Catania, vicino allo svincolo di San Giovanni Galermo. Dopo essersi fermato all’alt intimato dai poliziotti, il conducente ha fornito i documenti, pensando che il controllo potesse limitarsi alle consuete verifiche relative al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

In realtà, una volta identificato, i poliziotti hanno avuto modo di constare che il 47enne era inserito nella loro banca dati a causa dei diversi precedenti per droga. Per tale motivo, gli agenti hanno voluto approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione personale estesa al veicolo, grazie alla quale è stata trovata una busta in plastica contenente 100 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte per la vendita. Insieme alla droga, che era stata nascosta sotto al sedile anteriore, è stato trovato un bilancino di precisione, a conferma dell’attività di spaccio. Il pusher 47enne è stato arrestato.