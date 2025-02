CATANIA – Falso allarme bomba stamattina a Catania per un pacco sospetto – poi risultato contenere una lampada – lasciato nei pressi dell’angolo tra via Etnea e via Antonino di Sangiuliano, a pochi passi dalla questura, nel centro storico della città. La zona è stata transennata e sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 11.