Evade dai domiciliari, si ubriaca e si schianta

SIRACUSA – Sfiorata la tragedia in viale Ermocrate a Siracusa, nel tratto successivo al piazzale Marconi. Una 45enne, alla guida di una Fiat 500, in evidente stato di ebbrezza, così confermato poi dai sanitari dell’ospedale Umberto I, ha prima tamponato violentemente 4 auto in sosta, per finire poi la sua corsa in via Crispi. Per fortuna nessun pedone né alcun mezzo in marcia sono rimasti coinvolti. Da controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale, la 45enne è pure risultata essere agli arresti domiciliari in un paese della provincia di Siracusa. La donna, inoltre, accompagnata in ospedale, durante l’attesa per gli accertamenti sanitari del caso, ha colpito al volto uno degli agenti, causandogli una prognosi di 7 giorni. Pertanto, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, evasione dagli arresti domiciliari e oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.