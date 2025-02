Esplosioni e colata: le immagini dell’Etna sono incredibili

CATANIA – Intensa attività esplosiva al cratere di Sud-Est dell’Etna. L’Ingv, che ha emesso un Vona (Volcano observatory notices for aviation) di colore rosso a causa della nube di cenere emessa dal vulcano. La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che sono stati chiusi gli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle 19. Non è prevista al momento nessuna restrizione per partenze e arrivi. I passeggeri vengono inviati, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

(video di Emilio Messina)