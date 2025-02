Esplosione a Catania: ok a riattivazione dei contatori

CATANIA – Oggi pomeriggio a Catania, in via Sebastiano Catania, alla presenza dei vigili del fuoco e del personale di Catania Rete Gas, è stata accesa la fiamma, operazione che ha rappresentato “una verifica fondamentale per garantire la corretta presenza del gas metano nelle condotte nei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo”. “Da questo momento – ha affermato il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro – le nostre squadre procederanno alla riattivazione di ciascun contatore in via Sebastiano Catania e in via San Nullo per poi proseguire nelle strade limitrofe e nelle altre zone dei due quartieri in questione”.

“A questo proposito – ha aggiunto, Todaro, che oggi pomeriggio era accompagnato dall’architetto e componente del Cda dell’azienda Melinda Condorelli – sarà richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura del contatore in massima sicurezza”. L’area coinvolge circa 3.000 utenze, la cui fornitura è legata a un importante tratto di rete che alimenta le sottoreti di pertinenza. Le squadre di Catania Rete Gas stanno lavorando incessantemente e nella massima collaborazione con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le aziende del settore, i vigili del fuoco e tutti i soggetti interessati con un preciso cronoprogramma di intervento.