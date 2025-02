E’ l’ora di Agata: LA DIRETTA. Trantino: “Io come Braveheart”

E’ arrivata l’ora delle celebrazioni per Sant’Agata. Tutto in diretta sul nostro sito grazie agli streaming di Telecolor e Antenna Sicilia. Si parte live alle 10 con la processione per l’offerta della cera e l’uscita della carrozza del senato (GUARDA LE FOTO). Anche per quest’anno il sindaco Enrico Trantino ha annunciato che lascerà il posto ai ragazzi delle scuole, in particolare quelli che hanno vinto il video-concorso “Catania è casa” per promuovere la raccolta differenziata: “I riti sono importanti – dice il primo cittadino -, ma non voglio caricare di eccessivi significati questo momento. Preferisco lasciare il posto ad altri e defilarmi. Non sono come il Re Sole, mi ispiro all’eroe scozzese William Wallace (rappresentato nel film Braveheart, ndr), cioè lotto per la gente senza esibizionismo e senza orpelli”. La processione dalla chiesa di Sant’Agata alla Fornace arriverà in serata alla cattedrale e in piazza Duomo ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio della ‘sera del 3’.